العالم اليوم - مانشستر سيتي يحقق إيرادات قياسية بلغت 888 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 02:28 مساءً - أعلن مانشستر سيتي عن إيرادات قياسية بلغت 888 مليون دولار خلال موسم 2022-2023 التي تُوّج فيه بثلاثية تاريخية، متفوّقًا بفارق كبير عن الرقم الذي أعلنه جاره مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

وأفاد بطل إنجلترا وأوروبا عن زيادة بلغت 124 مليون دولار في إيراداته السنوية لموسم 2022-2023، مقارنة بالعام السابق، لتتضاعف أرباحه إلى نحو 100 مليون دولار.

وأعلن يونايتد، الذي يعيش في ظل سيتي منذ عقد من الزمن، عن رقم قياسي لإيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز بلغ حوالى 807 ملايين دولار في أواخر أكتوبر.

وأصبح رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا ثاني ناد إنكليزي بعد يونايتد عام 1999 يحرزون ألقاب دوري الابطال، الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا في موسم واحد.

حصل سيتي، الذي تصدر دوري ديلويت المالي لكرة القدم لعام 2023، على إيرادات النقل التلفزيوني في العام حتى 30 يونيو التي بلغت حوالى 374 مليون دولار، والتي عززها نجاحه الأوروبي.

وارتفعت قيمة الأجور لدى النادي من حوالى 87 مليون دولار إلى 527 مليوناً، وحقق أرباحًا قاربت 152 مليوناً من صفقات تبادل اللاعبين.

وقال رئيس مجلس الإدارة خلدون المبارك "في أعقاب الفوز بدوري أبطال أوروبا في تركيا واستكمال الثلاثية، كان السؤال الذي طرح عليّ في أغلب الأحيان هو "كيف يمكنك تحقيق ذلك؟"

وتابع "الإجابة هي من خلال مضاعفة الفلسفات والممارسات التي أثبتت جدواها والتي جلبت لنا هذا النجاح وتحدي أنفسنا لمواصلة الابتكار المستمر من أجل تحقيق مستويات جديدة من الأداء داخل وخارج الملعب.

وأضاف "سنستمر في التشكيك في جميع المعايير المعهودة، وسنقوم بتقييم نجاحاتنا والتعلم من أي إخفاقات. لن نخاف من تحديد أهداف جديدة وتطوير استراتيجيات جديدة تخدم نادينا ومجتمعاتنا وأصحاب المصلحة وخاصة للجماهير".

سيتي الباحث عن لقبه الرابع في الدوري الانجليزي يتصدر حاليًا ترتيب برميرليغ بعد 12 مباراة وقد ضمن أخيرًا تأهله إلى الأدوار الاقصائية في المسابقة القارية المرموقة.