نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب المنسق العام لحملة السيسي الرسمية بالخارج: عمل دؤوب للحملة في المرحلة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس عبد الوهاب أبو يوسف نائب المنسق العام للحملة الرسمية للرئيس السيسي في الخارج، إن هناك تواصل مستمر مع منسقي الحملة في كافة دول العالم.

وأضاف أبو يوسف أنه قد تم التواصل يوم أمس مع المهندس حسام بازينة منسق عام حملة مواطن الحملة الرسمية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنمسا وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات التي تقوم بها الحملة والتعرف على المعوقات، إن وجدت، للوصول إلى التغلب عليها من خلال خطط مدروسة.

وذكر نائب المنسق العام للحملة الرسمية للمرشح السيد عبد الفتاح السيسي بالخارج، أن العمل جار على قدم وساق في الحملة للوصول إلى حشد أكبر عدد ممكن من أبناء الجاليات المصرية في الخارج للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة وذلك للحفاظ على النجاحات التي حققها السيد الرئيس وكذلك للوصول في ظل هذه الظروف المضطربة في المنطقة والعالم.



وأكد أبو يوسف، على إدراك المصريين بالخارج لخطورة المرحلة ولذلك فإننا نلحظ عزيمة هائلة في نفوس أبناء مصر الوطنيين في الخارج على استمرار دعمهم المنقطع النظير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنهم يرون فيه القائد الحكيم المؤهل للنهوض بالمسؤوليات الجسام من ناحية والربان القادر على العبور بسفينة الوطن لبر الأمان من ناحية أخرى.