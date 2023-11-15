نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنسق العام لحملة الرئيسي السيسي بالخارج: استعدادات مكثفة في المرحلة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض نصر مطر منسق الحملة الرسمية للمرشح السيد عبد الفتاح السيسي في الخارج جهود الحملة منذ اللحظة الأولى وقبل أن يعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات اجتمع رموز المصريين بالخارج تحت قيادة حملة مواطن لمطالبة السيد الرئيس بالترشح لأننا نرى أنه الوحيد القادر على قيادة مصر في هذه التحديات التي تحدق بالوطن.

وأضاف نصر مطر، في لقاء بقناة النيل الإخبارية، أنه بعد أن أعلن السيد الرئيس نيته للترشح قمنا بتكوين مجموعات عمل في كل دول العالم لتنفيذ الخطة التي كنا قد وضعناها وهي عبارة عن ثلاث مراحل.

وشرح منسق الحملة الرسمية بالخارج عمل الحملة في المرحلة الأولى التي الأولى كانت تخص توكيلات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أننا نجحنا في هذه المرحلة نجاحا منقطع النظير حيث قام آلاف المصريين بالتوجه للسفارات والقنصليات في دول العالم المختلفة وقاموا بتوقيع توكيلات... وفي هذه المرحلة كان هدفنا إيصال رسالة واضحة لكل دول العالم بمدى الزخم الذي يحظى به السيد الرئيس من المصريين الوطنيين المؤمنين بقيادة الرئيس في الخارج وهو ما تحقق بنجاح باهر.

وتناول المرحلة الثانية والتي تتضمن إقامة ندوات واجتماعات ومؤتمرات ووقفات تأييد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل دول العالم، مؤكدا أن الحملة وضعت في الاعتبار خصوصية كل دولة، فإن كان، على سبيل المثال، هناك سهولة ويسر في إقامة وقفات التأييد في الدول الأوربية وأمريكا وكندا والغرب عموما، وذلك نتيجة لسماح قوانين هذه البلدان بالمظاهرات وإعلان مواقف التأييد، فإن هذا الأمر غير متاح في بعض الدول مثل الدول العربية التي لا تسمح بذلك، هذا الذي سيستعاض عنه بإقامة الندوات والاجتماعات وذلك لحشد جماهير أبناء الجالية هناك للمشاركة في العملية الانتخابية... وهذه المرحلة للأسف تأخرنا فيها بعض الشيء نتيجة للأحداث في غزة ولكن بدأ الزملاء مرة أخرى مع اقتراب الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية.

أما المرحلة المرحلة الثالثة والأخيرة وهي عملية الحشد أيام الانتخابات حيث استعرضت الحملة الصعوبات تواجه التي أبناء الجاليات المصرية في الخارج في العملية الانتخابية، والتي يمكن أن تؤثر على مشاركة أبناء مصر في الخارج وجاء على رأسها بعد المسافة للعديد من أبناء الجالية عن مقرات التصويت في قنصليات وسفارات مصر، هذا الذي سيمثل عبئا على الحملة، مؤكدا أن جميع منسقي ومنتسبي الحملة الرسمية في الخارج اتفقوا على الوصول لآلية لجذب المصريين المقيمين بعيدا بمئات الأميال عن مقرات التصويت، حيث تم اقتراح إقامة رحلات للأسر في أيام الانتخابات الثلاثة: الأول والثاني والثالث من ديسمبر، كما كانت قناعة الغالبية من المصريين بنجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يمكن أن تجعل البعض يتكاسل فى الإدلاء بصوته محل نقاش موسع، حيث أتفق جميع المنسقين على ضرورة بذل أقصى جهد لإقناع هذه الفئة التي تقتنع بهذا فمرة بضرورة المشاركة لإرسال رسالة واضحة للعالم جميعا بأن الشعب المصري في الخارج قبل الداخل يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنه اختيار شعبي عن إيمان عميق بحكمته وقيادته.

وتطرق منسق الحملة الرسمية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخارج على الناحية الاقتصادية مؤكدا أن النجاح الكبير المتوقع للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد المصري عموما، كما وسيكون للمصريين بالخارج بشكل خاص دور داعم للاقتصاد وذلك من خلال التحويلات التي يقومون بها مرة، ومن خلال جذب أموال المصريين بالخارج للاستثمار بعد أن تم توفير بيئة استثمارية عالمية في عهد الرئيس السيسي مرة أخرى... مشيرا لأهمية الإسراع في إنشاء شركة المساهمة للمصريين بالخارج مؤكدا أنه على يقين من أنها ستجتذب مئات الملايين من الدولارات وهذا كله يصب في شرايين الاقتصاد المصري.