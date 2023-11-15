نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تشكر مصر على مساعدتها في إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن امتنانه للسفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري، لمساعدة القاهرة في عمليات إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها عقب اجتماع عقد بناء على طلب السفير المصري، أن "المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري، ناقشا قضايا التعاون المتعدد الأوجه بين روسيا ومصر، بما في ذلك الحفاظ على الحوار السياسي النشط والتنسيق في الأمم المتحدة والهياكل الدولية الأخرى".

وأضافت الخارجية أنه خلال المحادثة، تم التركيز بشكل أساسي على تطورات الوضع في قطاع غزة، مع التركيز على الوضع الإنساني الكارثي، كما أعرب النجاري عن امتنانه للمساعدة المقدمة لضمان المغادرة الآمنة لمواطني القطاع.

وتم تنظيم عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة من قبل وزارة حالات الطوارئ الروسية بالتعاون مع دبلوماسيين، حيث وصلت الأحد، أول طائرة للمجموعة الأولى المكونة من 70 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم إلى مطار دوموديدوفو في موسكو قادمة من القاهرة.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أن الطائرة التي تقل مجموعة ثانية من 98 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة، أقلعت مساء اليوم الثلاثاء، من العاصمة المصرية القاهرة إلى موسكو.

وكانت سفارة روسيا بالقاهرة قدمت الشكر إلى السلطات المصرية، على مساعدتها في إجلاء رعاياها من قطاع غزة وإعادتهم إلى بلادهم.

وذكر سفارة روسيا بالقاهرة، في بيان لها، أن أول طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية أقلعت من القاهرة إلى موسكو وعلى متنها 70 مواطنا روسيا، تم إجلاؤهم من قطاع غزة بالمشاركة الفعالة من قبل السفارة، مشيرا إلى استمرار العمل لضمان الخروج الآمن لجميع الروس من منطقة النزاع.