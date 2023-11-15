نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زوجة الرئيس التركي: أطفال غزة لا يعرفون مكانا أكثر أمانا من التابوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة "قلب واحد من أجل فلسطين"، التي استضافتها في مكتب رئاسة الجمهورية التركية، بقصر دولمه بهجه في مدينة إسطنبول.

ووفق بيان صادر عن سفارة تركيا بالقاهرة، تأتي القمة بمشاركة زوجات رؤساء الدول والحكومات والممثلين الخاصين من العديد من بلدان العالم.

وفي كلمة ألقتها خلال القمة، أشارت السيدة أمينة أردوغان إلى أنهم لم يجتمعوا اليوم للحديث عن وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، التي أعلنت انتهاء العام الدراسي رسميا لاستشهاد العديد من الطلاب.

وتابعت بالقول: "اليوم، فات الأوان على الأطفال الذين يواسون إخوانهم بالقول "لا تخافوا، سنموت قريبا"، والذين لا يعرفون مكانا أكثر أمانا من التابوت.

وأضافت: لقد فات الأوان من أجل الأطفال الذين وجه إليهم سؤال: "ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟" فقالوا "نحن الأطفال الفلسطينيين، لا يمكننا أن نكبر".

وأردفت. لم نجتمع اليوم لتذكر الأطفال الذين يلعبون ألعاب الهروب من القنابل وحمل الجرحى على النقالة وحفر الأنقاض والاستشهاد.

وأكدت السيدة الأولى أمينة أردوغان قولها: "نحن هنا اليوم لندعو إلى وقف إطلاق النار دون أي شروط أو أي شيء آخر".

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