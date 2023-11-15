العالم اليوم - الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع مع انخفاض الدولار

انتم الان تتابعون خبر الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع مع انخفاض الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 04:22 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعدما أدت بيانات عن تراجع التضخم إلى زيادة الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الأميركية قد يحدث في وقت أقرب مما توقعه المستثمرون.

أظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يتغير في أكتوبر، وجاء الارتفاع السنوي في التضخم الأساسي بأقل نسبة في عامين.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ 22 سبتمبر.

وانخفاض الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، لا يتوقع المستثمرون بنسبة كبيرة الآن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في ديسمبر، كما زادت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في مايو 2024 إلى حوالي 50 بالمئة مقارنة مع 34 بالمئة قبل البيانات.

التغير في الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1970.45 دولار للأونصة بحلول الساعة 1224 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1974.70 دولار للأونصة.

وينتظر المتعاملون الآن بيانات عن مبيعات التجزئة الأميركية ومؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها الأربعاء في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 23.38 دولار للأونصة، كما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 890.21 دولار، وصعد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1033.09 دولار للأونصة.