نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الروسي يشكر مصر لإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السفارة الروسية في القاهرة، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت السفارة الروسية في القاهرة في بيان لها، أنه خلال الاتصال وجه بوتين الشكر لـ مصر على المساعدة المصرية الشاملة في إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وأوضحت السفارة، أنه تم مناقشة الوضع المتفاقم في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء الزيادة غير المسبوقة في عدد الضحايا المدنيين، بما في ذلك آلاف الأطفال والنساء.

وأشارت السفارة الروسية، أنه تم التأكيد أيضا على أهمية وضع حد مبكر لسفك الدماء وإطلاق سراح الرهائن وتوفير المساعدة الإنسانية دون العوائق للسكان المدنيين في غزة.

وتابعت: "كما تم التأكيد على تطابق موقفي روسيا ومصر من تسوية النزاع في المنطقة عن طريق إنشاء دولة فلسطين المستقلة التي ستتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل على الأساس القانوني الدولي المعترف به عموما".

وأكدت السفارة الروسية في القاهرة في بيانها، على استمرار الاتصالات بين رئيسي روسيا ومصر.

وكانت سفارة روسيا بالقاهرة قدمت الشكر إلى السلطات المصرية، على مساعدتها في إجلاء رعاياها من قطاع غزة وإعادتهم إلى بلادهم.

وذكر سفارة روسيا بالقاهرة، في بيان لها، أن أول طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية أقلعت من القاهرة إلى موسكو وعلى متنها 70 مواطنا روسيا، تم إجلاؤهم من قطاع غزة بالمشاركة الفعالة من قبل السفارة، مشيرا إلى استمرار العمل لضمان الخروج الآمن لجميع الروس من منطقة النزاع.