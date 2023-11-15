نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل: إصدار أكثر من 31 ألف رخصة سلاح للمستوطنين منذ 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية أن طلبات الحصول على تصاريح حمل الأسلحة ارتفعت بشكل كبير في إسرائيل، وأنها أصدرت أكثر من 31 ألف رخصة سلاح للمستوطنين منذ 7 أكتوبر الماضي.

أفادت الوزارة في بيان بأنه تم إصدار 31 ألف رخصة سلاح، وتقديم أكثر من 236 ألف طلب جديد للحصول على تصاريح منذ الهجوم، وهو رقم يساوي العدد المقدم في الأعوام العشرين الماضية.

وذكرت أنه يتم إصدار نحو 1700 تصريح يوميا بعد أن خففت وزارة الأمن الوطني القيود. وبالمقارنة، تم إصدار 94 إصدارا يوميا في المتوسط ​​في نوفمبر 2022، و42 إصدارا في المتوسط ​​في 2021.

يذكر أنه بعد "طوفان الأقصى"، أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بشراء 10 آلاف قطعة سلاح لتزويد المستوطنين بها "للدفاع عن أنفسهم".

وأعلنت وزارة الأمن القومي أنه "سيتم توزيع السلاح اعتبارا من اليوم (10 أكتوبر) مع معدات إضافية، من بينها خوذ واقية للرأس وغيرها، وذلك في مناطق البلدات الحدودية في الجنوب، الشمال ومنطقة المركز، والمدن المختلطة والمستوطنات".

وقد أشرف بن غفير على عدد من عمليات توزيع الأسلحة على المستوطنين الإسرائيليين.