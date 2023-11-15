العالم اليوم - بيانات اقتصادية تقود أسهم أميركا إلى الارتفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 05:20 مساءً - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في مستهل جلسة الأربعاء بعدما عزز تراجع مؤشر أسعار المنتجين وجهة نظر تقول إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، بينما قفزت أسهم شركة تارجت عقب توقعات متفائلة للربع الذي تتخلله عطلات كثيرة.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، الذي يقيس أسعار الجملة، بنسبة 0.5 بالمئة ليسجل أكبر انخفاض شهري له منذ أبريل 2020. ومع ذلك، لم تكن جميع البيانات الاقتصادية إيجابية، حيث انخفضت مبيعات التجزئة أيضًا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 79.02 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 34906.72 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 9.60 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 4505.30 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 52.89 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 14147.27 نقطة.

جاءت هذه المكاسب بعد بيانات أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، وهو مقياس رئيسي للتضخم، حيث تباطأ بأكثر من التوقعات.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر الماضي قد تباطأ إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي، مقابل توقعات بأن يسجل المؤشر 3.3 بالمئة.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا قد بلغ 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد بالعالم إلى مستوى صفري، مقابل نسبة بلغت 0.4 بالمئة في سبتمبر الماضي.