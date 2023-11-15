الاحتلال يفجر مبنى المجلس التشريعي في غزة

الاحتلال يفجر مبنى المجلس التشريعي في غزةكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال فجر مبنى المجلس التشريعي في غزة، وذلك بعد احتلاله من قبل لواء غولاني.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس الثلاثاء، سيطرته على عدة مبان حكومية في مدينة غزة، بينها مقر المجلس التشريعي ومقر جهاز الشرطة.

وذكر أن قوات تابعة للواء السابع ولواء غولاني نفذت في الأيام الأخيرة عمليات في الشيخ عجلين والرمال، لتأمين السيطرة على المؤسسات الحكومية التي زعمت أن حماس "تستخدمها لأغراض عسكرية".

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء عن مصادر من داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة، قولها: إن الدبابات الصهيونية ما تزال موجودة داخل باحة المجمع بعد ساعات من اقتحام قوات العدو المؤسسة الطبية الأكبر في القطاع.

وأضافت المصادر: إن جيش العدو فجر مستودعا للأدوية والأجهزة الطبية داخل مجمع الشفاء.

وفى وقت سابق اليوم، قالت القناة الـ13 الصهيونية: "إنه رغم وجود معلومات استخباراتية لدى جيش الاحتلال بشأن وجود أسرى ومحتجزين صهاينة في مجمع الشفاء الطبي، إلا أن قواتها التي اقتحمت المجمع فجرًا لم تعثر على أي محتجزين أو أسرى".

وفي مُحاولة منها لتبرير هذا الاقتحام الذي أثار ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة.. أضافت القناة، في تقرير إخباري مُقتضب: يبدو أنه تم تهريب المُحتجزين والأسرى قبيل الاقتحام.