العالم اليوم - الجابر يؤكد على تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري "تدريجيا"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، على ضرورة التدرج في تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وقال الجابر في حوار مع مجلة "التايم" الأميركية إن: "التقليص التدريجي في الاعتماد على الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه.. إنه شيء أساسي".

وأوضح سلطان الجابر أن "العالم ليس جاهزا بعد للتخلص كليا من النفط والغاز، مضيفا "نحتاج أن نكون واقعيين".

وتابع الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28: "لا يمكننا فصل العالم عن نظام الطاقة الحالي قبل أن نبني نظام طاقة جديدا".

وبحسب مجلة "التايم"، فقد اتخذ الجابر نهجا مختلفا عن الرؤساء السابقين في مؤتمر الأطراف، إذ وجه الدعوة إلى شركات النفط والغاز، وأعطى الأولوية للحلول المناخية في شركات القطاع الخاص.

ومن وجه نظر الجابر، فإن نجاح COP28 ناهيك عن الجهود الأوسع نطاقا بشأن مكافحة التغير المناخي، يعتمد بقدر ما على احتضان القطاع الخاص وتغيير ظروف السوق.

وأضاف أنه سيكون هناك "تغيير نموذجي".

وشدد على أن "العملية السياسية تحتاح أن تسكتمل على نحو جيد مع رأس المال الخاص أو العقلية الاقتصادية".

وأضاف أنه في وضع فريد للتوفيق بين العديد من المصالح في شأن معركة المناخ.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات: "إن هناك طلبا كبيرا على النفط، وحتى لدى أكثر سيناريوهات إزالة الكربون جراءة، فسنظل بحاجة إلى بعض الإمدادات حتى منتصف هذا القرن".

وأضاف أنه من الأفضل النظر في أي نوع من النفط الذي نستخدمه أقل محتوى متاح من الكربون.