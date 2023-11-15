نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأونروا": العمليات الإنسانية في قطاع غزة ستتوقف بسبب نقص الوقود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن عمل الوكالة في قطاع غزة سيتوقف بسبب نقص الوقود.

وأشار لازاريني إلى أن "الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة التي يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص، تقترب تدريجيا من نهايتها بسبب عدم السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر".

وأضاف:" أطلقت الأونروا أجراس الإنذار بشأن وضع الوقود قبل ثلاثة أسابيع، محذرة من أن إمداداتها ستنضب بسرعة، وتأثير ذلك على العمليات المنقذة للحياة. ومنذ ذلك الحين، قمنا بتقنين استخدام الوقود بشكل كبير وحصلنا على كميات محدودة موجودة مسبقا ومخزنة في مستودع داخل قطاع غزة، من خلال التنسيق الوثيق مع السلطات الإسرائيلية".

وقال: "المستودعات فارغة الآن، والأمر بسيط جدا. دون وقود، تقترب العملية الإنسانية في غزة من نهايتها. سيعاني الكثير من الناس ومن المحتمل أن يموتوا".

وتابع: "من غير المعقول أن تضطر الوكالات الإنسانية إلى التسول للحصول على الوقود وأن تظل عاملة على أجهزة دعم الحياة"، مشيرا إلى أنه "منذ بداية الحرب، تم استخدام الوقود سلاح حرب ويجب وقف ذلك فورا".

وناشد لازاريني "جميع الأطراف توفير الوقود الآن والتوقف عن استخدام المساعدات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية".