اقتحام مجمع الشفاء من المدخل الجنوبي

اقتحام مجمع الشفاء من المدخل الجنوبيجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات اقتحامها لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة من المدخل الجنوبي.

وبحسب ما نقلته قناة "الأقصى" الفضائية الفلسطينية، عن رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء أحمد المخللاتي: "الجرافات الإسرائيلية اقتحمت المجمع من المدخل الجنوبي".

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن الآليات الإسرائيلية تقتحم في هذه الأثناء مجمع الشفاء من الجهة الجنوبية (جهة مستشفى الولادة في المجمع) وتحدث تدميراً في المكان مع سماع صوت إطلاق نار كثيف.

وقال الطبيب بمستشفى الشفاء خالد أبو سمرة، إن "التنقل بين مباني مجمع الشفاء خطير للغاية وقد يؤدي بحياة من يحاول".

وللمرة الثانية خلال 24 ساعة، تقتحم القوات الإسرائيلية معززة بالآليات العسكرية ساحات مجمع الشفاء الطبي، حيث قامت فجر الأربعاء، باقتحام المجمع تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيطه، والتحقيق مع الكوادر الطبية فيه واعتقال مهندسين من الطواقم الفنية فيه.وكالات