العالم اليوم - الولايات المتحدة تفرض عقوبات نفطية على الصادرات الإيرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 01:22 صباحاً - قال آموس هوكستاين مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لأمن الطاقة لوكالة بلومبيرغ نيوز إن الولايات المتحدة ستقوم بإنفاذ عقوبات نفطية على إيران، في ظل تجدد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال هوكستاين "سننفذ تلك العقوبات"، في إشارة إلى ما قال إنه يصل إلى أكثر من مليون برميل يوميا من صادرات النفط من إيران. وتابع "ستنخفض هذه الأرقام".

وتأتي تصريحات هوكستاين وسط مناقشات يجريها المشرعون الأميركيون لعدة تشريعات للضغط على إيران بعد الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لتشديد العقوبات على النفط الإيراني.