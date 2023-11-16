العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي ينشر جرافات في مجمع الشفاء بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 01:22 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس في قطاع غزة فجر الخميس أنّ الجيش الإسرائيلي نشر جرافات في مستشفى الشفاء بعدما نفّذ الأربعاء عملية عسكرية في جزء من هذا المجمّع الطبّي.

وقالت الوزارة في بيان موجز إنّ جرافات إسرائيلية دمّرت أجزاء من المدخل الجنوبي للمستشفى، في حين قال الجيش الإسرائيلي ردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس إنّه ينفّذ حالياً عملية في المجمّع الطبي.

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