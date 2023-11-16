نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير أوكرانيا بالقاهرة: بلادنا لا تزال شريكا موثوقا في ضمان الأمن الغذائي العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار السفير مايكولا ناهورني، سفير أوكرانيا بالقاهرة، جناح الأعمال الأوكراني، في معرض الجمعية الدولية للمطاحن في الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي يقام لأول مرة في مصر خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، حيث تم تبادل الآراء وآليات الترويج للمنتجات الأوكرانية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقدمت السفارة الأوكرانية في القاهرة المساعدة في تنظيم الجناح الأوكراني وكذلك إعداد وعقد لقاءات ثنائية التي أسفرت عن توقيع تعاقدات تجارية مع مشترين من مصر والشرق الأوسط، كما يعتبر المعرض منصة تجمع أكثر من 600 عارض من 50 دولة.

وأكدت سفارة أوكرانيا بالقاهرة، أن المعرض يعتبر فرصة لتعزيز التعاون مع كبار المشترين في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تعد هذه السوق من أكبر مستهلكي المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وقالت السفارة، إنه على الرغم من الحرب المستمرة، لا تزال أوكرانيا شريكا موثوقا به في ضمان الأمن الغذائي العالمي.

كما زار السفير جناح المجموعة المصرية السويسرية المتخصصة في المطاحن والمكرونة والمركزات، في معرض الجمعية الدولية للمطاحن في الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي يقام لأول مرة في مصر خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وأشاد سفير أوكرانيا بالقاهرة بمنتجات المجموعة المصرية السويسرية من الدقيق والمكرونة وحرصها على تطوير منتجها باستمرار، خاصة أن المجموعة تعتبر من كبرى الشركات المصرية المستوردة للقمح من أوكرانيا، حيث لفت السفير إلى حرص بلاده على مواصلة التعاون مع مصر والتي تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم.

وقال المهندس أحمد السباعي، المدير العام لمجموعة المصرية السويسرية، إن المجموعة حرصت على المشاركة في هذا المعرض الدولي الذي يقام للمرة الأولى في مصر.

وأشار إلى أن مؤتمر معرض الجمعية الدولية للمطاحن في الشرق الأوسط وإفريقيا يجمع الشركات العاملة في مجال الطحن والحبوب وصناعتها في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويقام كل عام في دولة، حيث تمت إقامته خلال العام الماضي في تنزانيا، والعام قبل الماضي بالإمارات في دبي.

وأضاف السباعي أن المؤتمر والمعرض يعد فرصة جيدة لمعرفة كافة التوقعات العالمية الخاصة بمستقبل هذه الصناعة، وزراعة الحبوب الإستراتيجية وسلاسل الإمداد الخاصة بها، وفي مقدمتها القمح والذرة والصويا، وتوقعات أسعارها في ظل التغيرات المناخية والتطورات وتأثير الحروب عليها أيضًا.

ولفت إلى أن المشاركين في معرض الجمعية الدولية للمطاحن في الشرق الأوسط وإفريقيا أكثر من 600 من أكثر من 50 دولة في قطاعات المطاحن وصناعة الأعلاف والمكرونة وتجارة القمح والذرة والصويا والدقيق.