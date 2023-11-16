العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: ارتفاع إجمالي الجنود القتلى إلى 370

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 07:26 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس مقتل اثنين من جنوده وإصابة آخرين خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة.

وبمقتل هذين الجنديين الإسرائيليين يرتفع عدد القتلى من جنوده خلال الهجوم البري إلى 51 قتيلا، بينما يرتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 370 قتيلا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء مقتل جنديين من أفراده وجرح آخرين بجروح خطيرة خلال مواجهات يوم الثلاثاء في معارك شمال قطاع غزة.

ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، فإن القتيلين هما:

النقيب احتياط عمري يوسف دافيد (27 عاما)، من كرميئيل، ويشغل منصب نائب قائد سرية في الكتيبة 9217 من لواء النقب 12.

النقيب يديديا آشر ليف (26 عاما)، من ماتال منشيه، ويشغل منصب نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد في لواء غفعاتي.

وبهذا، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الهجوم على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 368 قتيلا، وإلى 49 قتيلا منذ بدء التوغل الإسرائيلي في غزة.

فلسطينيا، أفات وزارة الصحة في غزة بمقتل نحو 11,500 فلسطيني، بينهم 4710 أطفال ونحو 3145 امرأة و685 مسنًا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبلغ عدد المفقودين 3640 مفقودا، منهم 1770 طفلا مازالوا تحت الأنقاض.