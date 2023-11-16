نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا الشمالية تطور محركات من نوع جديد للصواريخ الباليستية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طورت جمهورية كوريا الشمالية محركات جديدة تعمل بالوقود الصلب وذات قوة دفع عالية للصواريخ الباليستية متوسطة المدى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الأربعاء.

وقال التقرير إن صناعة الصواريخ في البلاد أجرت بنجاح الاختبارات الأرضية الأولى لمحركات المرحلتين الأولى والثانية في 11 و14 نوفمبر على الترتيب.

وأضاف أن الاختبارات الأخيرة كانت تهدف إلى تقييم المواصفات الفنية للمحركات المطورة حديثا للصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

وذكرت الوكالة أن الاختبارات كانت «عملية أساسية لمواصلة تعزيز القدرات الهجومية الاستراتيجية للقوات المسلحة لكوريا الديموقراطية في ضوء البيئة الأمنية الخطيرة وغير المستقرة التي تواجه البلاد والوضع العسكري المستقبلي في المنطقة».