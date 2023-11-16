العالم اليوم - الاقتصاد التونسي ينكمش 0.2% في الربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 09:24 صباحاً - انكمش الاقتصاد التونسي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض الإنتاج الزراعي بسبب الظروف المناخية والجفاف، بحسب بيانات المعهد الوطني التونسي للإحصاء، الصادرة الخميس.

وأشار معهد الإحصاء التونسي إلى مواصلة النمو الاقتصادي تراجعه للربع الرابع على التوالي، بعد أن نما بنسبة 3.4 بالمئة في الربع الثالث من 2022، ثم أخذ في التراجع إلى 1.8 بالمئة في الربعين التاليين، وصولا إلى 0.6 بالمئة في الربع الثاني من 2023، قبل أن ينكمش 0.2 بالمئة في الربع الثالث.

ومقارنة مع الربع الثاني من العام، ارتفع النمو الاقتصادي الفصلي في الفترة بين يوليو وحتى سبتمبر بنسبة 0.1 بالمئة، بعد أن انكمش 1.1 بالمئة على أساس فصلي في الربع السابق.

وقال معهد الإحصاء إنه "نتيجة للظروف المناخية والجفاف السائد على مدى السنوات الثلاث الماضية، تراجع إنتاج القطاع الزراعي بحدة مما أثر سلبيا على أداء الأنشطة الفلاحية (بالخصوص موسمي حصاد الحبوب والزيتون)، وانعكس بالتالي على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة".

وأشار المعهد أيضا إلى تراجع نمو الطلب الداخلي، مع انخفاض الانفاق الاستهلاكي والاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.