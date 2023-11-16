إصابة 5 إسرائيليين فى هجوم عند نقطة تفتيش جنوب مدينة القدس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 10:29 صباحاً - قالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن خمسة أشخاص أصيبوا فى هجوم صباح اليوم عند نقطة تفتيش على طريق النفق جنوب مدينة القدس .

ونسبت الصحيفة إلى "نجمة داود" الحمراء قولها: إن أحد المُصابين الخمسة حالته حرجة، جراء الهجوم، الذي نفذته مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص، وتم القضاء عليهم حسب تعبير الصحيفة.

وقالت الصحيفة إنه تم غلق جميع الطرق المحيطة بموقع الهجوم، وسط انتشار عسكري كثيف.

وفى وقت سابق، شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، ومدفعيته، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على مُخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة، والمناطق الشمالية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلين في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص. وأضافت المصادر أن غارات كثيفة تشنها طائرات الاحتلال في "بيت لاهيا" ومحيط المستشفى "الاندونيسي" شمال قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مناطق متفرقة من أحياء مدينة غزة، خاصة حي الرمال، في ظل مُحاصرتها المدينة ومنع حركة الأشخاص وسيارات الإسعاف.

وقصفت آلة الحرب الإسرائيلية محيط محطة الوسطى للبترول التي تضم عشرات النازحين؛ ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الأشخاص.

وقالت المصادر إنه لم يتسن إحصاء العدد الدقيق للأشخاص الذين استشهدوا وجرحوا جراء القصف في ضوء انقطاع الاتصالات والكهرباء في العديد من المناطق، وانهيار الدفاع المدني والقطاع الطبي.