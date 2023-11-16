نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستراليا تحتفي بوصول معرض رمسيس وذهب الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزينت شوارع وميادين ومحطات المترو والأتوبيسات بمدينة سيدني بأستراليا، بصور ولافتات للملك رمسيس الثاني ومقتنيات المعرض.



ومن المقرر أن يفتتح المعرض رسميا خلال الساعات القليلة القادمة في محطته الرابعة بمتحف استراليا بمدينة سيدني.

كما تزينت واجهة المتحف بمستنسخات لتماثيل ضخمة للملك العظيم ترحيبا بالزائرين وتنويها عن استقبال المدينة للمعرض بعد أن حقق نجاحا باهرًا في محطته الثالثة بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث زاره خلال مدة عرضه، نحو 817 ألف زائر.

ويذكر أن الشعب الاسترالي يحتفل بوصول الملك رمسيس الثاني ومقتنياته الذي يحل ضيفًا لأول مرة علي مدينة سيدني، حيث تجملت حوائط بعض المحال التجارية والمباني بلافتات لوجه الملك رمسيس وبعض مقتنياته.