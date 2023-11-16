نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح جديد من دبلوماسي روسي بشأن الاتصالات مع أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن الاتصالات مع أمريكا.

وأوضح ريابكوف، أن الاتصالات بين الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفتشوك والجانب الأمريكي ستتم بشكل أو بآخر خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك" فى سان فرانسيسكو.

وبحسب روسيا اليوم، قال ريابكوف: "ستكون هناك اتصالات بشكل أو بآخر بين الوفدين الروسي والأمريكي خلال قمة (آبيك).. وهذا جزء طبيعي من العمل، وليس هناك شيء هنا يختلف عن الممارسة خلال الفعاليات الأخرى المماثلة".

وأضاف أن موسكو تلاحظ محاولات من جانب الرئاسة الأمريكية خلال "آبيك" لإشباع جدول الأعمال ومحتوى الوثائق، بما في ذلك الوثيقة الختامية للقمة، بمواضيع وفقرات غير مقبولة لا علاقة لها عموما بموضوع عمل "آبيك".

وقال: "نحن نتصدى لمثل هذه المحاولات، وسنواصل القيام بذلك لاحقا.. في نهاية المطاف، المصالح الروسية التي نسعى إليها في كل المواقع هي التي تجعل هذا التوجه بلا بديل.. ووفدنا، برئاسة نائب رئيس الوزراء، ينقل دون تردد، كما أفهم، توجهاتنا بهذه الروح إلى الرئاسة وجميع المشاركين الآخرين في هذا الحدث".

