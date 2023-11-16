العالم اليوم - الروس الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر الروس الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - تصدر المواطنون الروس قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال أكتوبر الفائت.

وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، تم بيع ألفان و535 منزلا للأجانب خلال أكتوبر المنصرم، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

وبلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب خلال أكتوبر 2.7 بالمئة من إجمالي المبيعات.

واحتلت أنطاليا رأس القائمة بين الولايات التركية في عدد المنازل المباعة للأجانب بواقع 931 منزلا، تلتها إسطنبول بـ 758، ثم مرسين بـ 294.

وفي ترتيب الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء للمنازل في تركيا تصدر الروس القائمة بواقع 713 منزلا، تلاهم الإيرانيون بـ 235، ثم الألمان بـ 152.