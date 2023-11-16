العالم اليوم - عند الاتفاق على هدنة.. حماس ستفرج عن التايلانديين المحتجزين

انتم الان تتابعون خبر عند الاتفاق على هدنة.. حماس ستفرج عن التايلانديين المحتجزين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - قال ساسة تايلانديون مسلمون اليوم الخميس إنهم تلقوا تأكيدات من حركة حماس بأن جميع التايلانديين المحتجزين لديها سيكونون من بين المفرج عنهم إذا نجحت جهود الوساطة لإعلان هدنة في غزة. واحتجزت الحركة نحو 240 شخصا في السابع من أكتوبر عندما اجتاح مقاتلوها جنوب إسرائيل.

وتقول وزارة الخارجية التايلاندية إن 25 تايلانديا كانوا من بين المحتجزين وإن 39 من بين الذين قتلوا في ذلك اليوم.

وقال ليبونغ سيد، رئيس رابطة الخريجين التايلانديين الإيرانيين، للصحفيين في مبنى البرلمان في بانكوك "أي وقف لإطلاق النار لمدة 3 أو 5 أيام.. حماس ستطلق سراح المحتجزين بما فيهم جميع التايلانديين وهو ما وعدوا به".

وأضاف "قد يتم ذلك في أقل من 10 أيام أو في اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة".

وليبونغ هو جزء من فريق شكله سياسيون تايلانديون مسلمون برئاسة رئيس مجلس النواب وان محمد نور ماثا، وهو على اتصال بحركة حماس منذ الشهر الماضي.

وقال مسؤول في منطقة الشرق الأوسط مطلع على المفاوضات لرويترز أمس الأربعاء إن الوسطاء القطريين يسعون للتوصل إلى اتفاق يتضمن إعلان هدنة لثلاثة أيام وإطلاق حماس سراح 50 محتجزا وإفراج إسرائيل عن بعض النساء والقصر المعتقلين لديها.

وكان أكثر من 30 ألف تايلاندي يعملون في الزراعة في إسرائيل، وفقا لتقديرات الحكومة التايلاندية، لكن تمت إعادة أكثر من 7200 منهم إلى وطنهم منذ اندلاع الأزمة.

ونحو 90 بالمئة من سكان تايلاند، البالغ عددهم 70 مليون نسمة، من البوذيين ويتعايشون بسلام إلى حد كبير مع الأقلية المسلمة.