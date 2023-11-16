إعتقال 13 مطلوباً في العراق
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، عن اعتقال 13 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة في عدة محافظات.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وكالة الاستخبارات في بيان لها، القول: إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب، نفذت أربعة عمليات منفصلة قامت بها مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية ومديريات الاستخبارات في (الناصرية والمثنى وكربلاء المقدسة)".
وأضاف البيان: إن "العمليات أسفرت من خلالها عن إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق المادة (4/1) إرهاب ومتهمان وفق المادة (405 و406) من قانون العقوبات في بغداد، كذلك القبض على متهمان وفق المادة (4/1) إرهاب في كل من الناصرية وكربلاء المقدسة وستة متهمين وفق المادة (405) من قانون العقوبات في محافظة المثنى".
وتابع البيان: إن "جميع المتهمين أحيلوا إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".
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