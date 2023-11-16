العالم اليوم - مقتل عسكري إسرائيلي في معارك غزة.. وهذه حصيلة قتلى الجيش

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 02:28 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل نائب قائد سرية المظليين الإسرائيليين النقيب شلومو بن نون، في اشتباكات شمالي قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 51. وأفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بمقتل بن نون (22 عاما)، خلال المعارك في التي يخوضها الجيش الإسرائيلي ضد حماس في غزة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل خلال المعارك ليل الأربعاء شمالي غزة. وكان بن نون نائب قائد سرية، في الكتيبة 202 من لواء المظليين. كما أصيب جندي احتياط من الكتيبة 75 باللواء السابع، وجندي احتياطي من الكتيبة 9215 باللواء 205 بجروح خطيرة، خلال القتال الدائر شمال قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.

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