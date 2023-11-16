العالم اليوم - "الصحة العالمية" تتحدث عن إدخال سيارات إسعاف مصرية إلى غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 02:28 مساءً - قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن الأمم المتحدة تبحث عن سبل لإخلاء مستشفى الشفاء في غزة، لكن "الخيارات محدودة" بسبب القيود الأمنية واللوجستية.

وأضاف مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط ريك برينان لـ"رويترز"، أن إحدى العقبات تتمثل في أن الهلال الأحمر الفلسطيني يفتقر إلى الوقود الكافي لتشغيل سيارات الإسعاف داخل غزة لإجلاء المرضى. وقال برينان: "نجري مفاوضات لجلب سيارات إسعاف مصرية إلى غزة للمساعدة في عمليات الإجلاء". وأردف قائلا إن مصر "منفتحة لعبور سيارات إسعاف مصرية إلى غزة، طالما يمكن توفير الضمانات الأمنية والمرور الآمن".

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