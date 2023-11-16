العالم اليوم - مصر.. تنفيذ بيع 30% من الشرقية للدخان لـ"غلوبال" الإماراتية

انتم الان تتابعون خبر مصر.. تنفيذ بيع 30% من الشرقية للدخان لـ"غلوبال" الإماراتية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 02:28 مساءً - باعت مصر حصة في الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، في أول عملية بيع خارجية لأصول كبرى مملوكة للدولة منذ أن وافقت على برنامج خصخصة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي.

وأكد هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان لوكالة رويترز الخميس أن شركة غلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية هي التي اشترت الحصة.

واشترت غلوبال 30 بالمئة من الشرقية للدخان أو 669 مليون سهم مقابل 16.40 مليار جنيه مصري (531.60 مليون دولار) أو 24.51 جنيه للسهم. وجرى تداول السهم عند نحو 27.60 جنيه، الخميس.

وكان مجلس الوزراء المصري أعلن في أوائل سبتمبر أن شركة غلوبال وافقت على شراء الحصة مقابل 625 مليون دولار من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة والتي تملك 50.95 بالمئة من أسهم الشرقية.

ويقلص البيع حصة الحكومة إلى 20.95 بالمئة ويعطي قوة دفع لبرنامج الخصخصة المتعثر في مصر.

وقال مجلس الوزراء في سبتمبر إن غلوبال ستقدم في إطار الاتفاق 150 مليون دولار لشراء التبغ اللازم للإنتاج.

ووعدت مصر صندوق النقد الدولي في ديسمبر بتقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد والسماح للشركات الخاصة بدور أكبر بكثير في إطار السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على 46 شهرا.

ومنذ ذلك الحين لم يتم إجراء المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي من أجل برنامج تسهيل الصندوق الممدد، واللتان كان من المقرر إجراؤهما في البداية في مارس وسبتمبر، بما يرجع ذلك جزئيا إلى بطء التقدم في عمليات بيع الأصول في مصر.

وتم الإعلان عن عدد من عمليات البيع لمستثمرين أجانب من حيث المبدأ، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء من أي منها.