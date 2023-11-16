العالم اليوم - "نيو موتورز" المغربية للسيارات بصدد إدراج أسهمها في البورصة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 03:24 مساءً - تسعى شركة صناعة السيارات المغربية "نيو موتورز" لإدراج حصة من أسهمها في بورصة الدار البيضاء.

وتُصنّع شركة نيو، التي تأسست عام 2017 نحو ثلاثة آلاف سيارة سنويا.

ومن المتوقع أن تبدأ بيع أول سيارة محلية الصنع داخل المغرب خلال الشهر الجاري بمبلغ 20 ألف دولار للسيارة الواحدة، كما تخطط الشركة لرفع إنتاجها إلى خمسة عشر ألف سيارة في غضون ثلاث سنوات مع إدخال نماذج كهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، نسيم بلخياط في تصريحات نشرتها وكالة "بلومبرغ" إن "نيو" تجري محادثات مع بنك التنمية الأفريقي بشأن إتاحة المزيد من خيارات التمويل.

وأظهر تقرير لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية، مطلع نوفمبر الجاري، أن إنتاج السيارات في المغرب سيتجاوز نظيره في رومانيا وإيطاليا، وربما يصبح الأكبر في القارة الأفريقية ليتجاوز جنوب أفريقيا مع اقتراب الطاقة الإنتاجية من 700 ألف سيارة سنويا.

وأوضحت المؤسسة أن قطاع السيارات المغربي بصدد تحقيق تقدم جيد بعد أن تعززت قوته على مدى السنوات العشر الماضية لينافس إنتاجه بعض المنتجين في وسط وشرق أوروبا.

"النمو المتين للصادرات في المغرب مدفوع بقطاع السيارات والفوائد المحتملة لتركز شبكات إمدادات للقطاع في دول حليفة اقتصاديا وسياسيا مما يدعم توقعات النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي قد يرتفع بمعدل يتراوح بين أربعة وخمسة بالمئة في المتوسط سنويا على مدى العقود القليلة القادمة" وفقا لتقرير كابيتال إيكونوميكس.