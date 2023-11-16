العالم اليوم - 31 مليار دولار إيرادات علي بابا الصينية في 3 أشهر.. نمو بـ9%

انتم الان تتابعون خبر 31 مليار دولار إيرادات علي بابا الصينية في 3 أشهر.. نمو بـ9% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 04:22 مساءً - أعلنت شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، عن زيادة في إيرادات الربع الثالث بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الأوسع للاقتصاد الصيني.

وبلغت مبيعات الشركة للربع المنتهي في سبتمبر 224.8 مليار يوان (حوالي 31 مليار دولار)، متماشية مع توقعات محللي بلومبرغ وانخفاضا من 234.1 مليار يوان في الربع السابق.

وكان التعافي الاقتصادي في الصين متفاوتا، وفي حين كان أداء قطاعي الصناعة والتجزئة أفضل من المتوقع، إلا أن قطاع العقارات الذي ضربته الأزمة أثر على ثقة المستهلك.

كما أعلنت الشركة اليوم عن إلغاء خططها لفصل أعمالها السحابية، مستشهدة بالشكوك الناجمة عن قيود التصدير الأميركية على الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكان المحللون قد قدروا في مارس أن قيمة قسم السحابة يمكن أن تتراوح بين 41 إلى 60 مليار دولار، لكنهم حذروا من أن إدراجها قد يجذب التدقيق من الجهات التنظيمية الصينية بسبب الكم الهائل من البيانات التي تديرها.

وعلقت الشركة أيضًا خططًا لطرح عام أولي لأعمال البقالة الخاصة بها Freshippo، لكنها قالت إنها ستعد لجمع أموال خارجية لذراع مجموعة التجارة الرقمية الدولية التابعة لها.

وانخفضت أسهم علي بابا المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 8.4 بالمئة في تداولات ما قبل افتتاح السوق.