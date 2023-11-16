العالم اليوم - ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية في سبتمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 04:22 مساءً - ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية في شهر سبتمبر الماضي بنسبة ثلاثة بالمئة عن الشهر السابق لتصل إلى 5.75 مليون برميل يوميا.

وذكرت مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"، الخميس، أن إنتاج أكبر مصدري النفط في العالم من الخام قد ارتفع بنسبة 0.7 بالمئة إلى 8.98 مليون برميل يوميا.

وزاد إنتاج مصافي التكرير المحلية من الخام 0.336 مليون برميل يوميا إلى 2.866 مليون برميل يوميا، بينما تراجع الحرق المباشر للخام 120 ألف برميل يوميا إلى 606 آلاف برميل يوميا.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وبشكل منفصل، أبقت السعودية على سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين لشهر ديسمبر دون تغيير عن الشهر السابق.

وأكدت السعودية وروسيا، وهما من أعضاء تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين، هذا الشهر أنهما ستواصلان التخفيضات الطوعية الإضافية لإنتاج الخام حتى نهاية العام مع استمرار الضغط على أسواق النفط في ظل القلق حيال الطلب والنمو الاقتصادي.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعامين الحالي والمقبل، ومع ذلك ظلت توقعاتها لعام 2024 أقل بكثير من توقعات أوبك.