روسيا ترسل 21 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 04:29 مساءً - أعلنت السفارة الروسية لدي مصر، اليوم الخميس، أن الطائرة الخاصة التابعة لـ وزارة الطوارئ الروسية قامت بتسليم 21 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة إلى مصر.

طائرة مساعدات روسية لأهالي غزة

وقالت السفارة الروسية في القاهرة في بيان لها، إن موظفي مكتب الملحق العسكري للسفارة الروسية في مصر وممثلو جمعية الهلال الأحمر المصري استقبلوا طائرة المساعدات الروسية بمطار العريش الدولي.

ووفقا لبيان السفارة، فإن المساعدات الإنسانية الروسية تشمل: تركيبات إضاءة الطوارئ، والمولدات، والأدوية، وطعام.