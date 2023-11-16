نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبراء أمميون: الحرب في غزة قد تتحول إلى إبادة جماعية إذا لم يتوقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خبراء في الأمم المتحدة أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.

وقال 18 خبيرا في الأمم المتحدة في بيان أصدره مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "نشعر بحزن عميق إزاء عدم توصل إسرائيل إلى اتفاق وإحجام المجتمع الدولي عن الإصرار بقوة أكبر من أجل وقف فوري لإطلاق النار. إن الفشل في عدم فرض وقف إطلاق النار بشكل عاجل يهدد بتصعيد الوضع إلى إبادة جماعية من خلال وسائل وأساليب حرب القرن الحادي والعشرين".

كما أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء "خطابات الإبادة الجماعية الصارخة واللاإنسانية" الصادرة عن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن بعض المجموعات المهنية والشخصيات العامة، التي تدعو إلى "التدمير الكامل" و"تطهير" غزة، وكذلك طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى الأردن.

وشدد البيان على أن "المجتمع الدولي ملزم بمنع وقوع الفظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية، ويجب عليه أن ينظر فورا في اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لتحقيق هذا الهدف".

وأوصى الخبراء بنشر قوات عسكرية دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت إشراف الأمم المتحدة، وفرض حظر على الأسلحة على جميع الأطراف المتحاربة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ورفضت إسرائيل في وقت سابق من اليوم الخميس، طلبا من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لزيارة البلاد، وسط قلق متزايد من تصاعد العنف في حربها.

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف إطلاق النار فورا في النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة "حماس"، محذرا من أن يتحول قطاع غزة إلى "مقبرة للأطفال".