البرلمان البريطاني يصوت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 05:27 مساءً - صوت البرلمان البريطاني، اليوم الخميس، ضد قرار وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وكان مع القرار: 125 صوتًا، وضد القرار293 صوتًًا.

وفي سياق آخر، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إغلاق كافة الحواجز التي تؤدي إلى مدينة بيت لحم وسط انتشار مكثف في مكان عمليات إطلاق النار عند حاجز النفق، قامت أيضًا قوة من مخابرات وشرطة إسرائيل، باقتحام بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن هناك ارتفاع في عدد مصابي حاجز النفق وحيث وصل العدد إلى سبعة أشخاص.

وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن هناك 3 أشخاص قاموا بتنفيذ عملية إطلاق نار جنوب القدس، يأتي هذا بعد إعلان نادر الأسير الفلسطيني، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 57 فلسطيني من الضفة الغربية.