العالم اليوم - قذائف وصواريخ وغارات.. حزب الله وإسرائيل يتبادلان الهجمات

انتم الان تتابعون خبر قذائف وصواريخ وغارات.. حزب الله وإسرائيل يتبادلان الهجمات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 06:28 مساءً - نفذ حزب الله اللبناني، الخميس، هجمات على مواقع عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين، بينما ردت إسرائيل بقصف مدفعي وغارات جوية أسفرت عن مقتل شخصين، تزامنا مع اليوم الـ41 من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأصدر حزب الله بيانات منفصلة عن هجمات شنها على مواقع إسرائيلية على طول الحدود مع لبنان، هي:

استهداف موقع جل العلام مقابل الناقورة في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

استهداف تجمع لجنود إسرائيليين قرب موقع شتولا الإسرائيلي.

استهداف تجمع لقوة مشاة إسرائيلية على تلة الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون العسكري.

استهداف موقع هرمون.

استهداف موقع المطلة.

استهداف ثكنة يفتاح.

استهداف موقع البياض.

استهداف موقع مسكاف عام.

يوم ملتهب

وذكر الحزب في بيانات، أنه استخدم "الأسلحة المناسبة ‏وحقق عناصره في هذه المواقع إصابات مباشرة"، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، بينما لم تتحدث إسرائيل عن سقوط قتلى وجرحى في هذه الهجمات.

وقال موفدنا إلى جنوب لبنان إن الخميس كان "يوما ملتهبا" بالنسبة لهجمات الحزب على المواقع العسكرية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن بعض الهجمات نفذت بالصواريخ المضادة للدروع.

وأضاف أنه شاهد اعتراض القبة الحديدية الإسرائيلية صاروخا أطلقه حزب الله فوق سهل الخيام جنوبي لبنان.

الرد الإسرائيلي

وذكر موفدنا أن مدفعية الجيش الإسرائيلي ردت بقصف مدفعي على عدد كبير من قرى وبلدات الجنوب اللبناني، خاصة العديسة وكفر كلا، حيث قتل شخصان.

ونقلت وكالة "رويترز" أن القصف الإسرائيلي الذي شمل ضربات بطائرات مسيّرة، أصاب ما لا يقل عن 12 قرية على طول الحدود الجنوبية للبنان.

أما الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، فقد ذكرت أن إسرائيل استخدمت "القذائف المتفجرة والفسفورية والحارقة" في القصف.

وعن الغارات الجوية، أشار موفدنا إلى غارتين إسرائيليتين على جبل اللبونة في القطاع الغربي، مؤكدا أن هذه المنطقة صارت تستهدف عدة مرات خلال اليوم.

وأضاف أن غارة أخرى استهدفت مزرعة المجيدية قرب مرجعيون في القطاع الشرقي.

وبدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات جوية على أهداف للحزب جنوبي لبنان.

وأوضح في بيان: "أغارت طائرات حربية على أهداف لحزب الله داخل لبنان، من بينها مواقع عسكرية عمل منها عناصر الحزب".

جبهة مشتعلة

وفي 8 أكتوبر الماضي، اشتعلت جبهة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أي بعد يوم من الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، مما أشعل حربا في قطاع غزة.

وقُتل على جبهة الحدود اللبنانية الإسرائيلية أكثر من 70 من مقاتلي حزب الله و10 مدنيين في لبنان، كما قتل 10 أشخاص من بينهم 7 جنود في إسرائيل، وفر آلاف آخرون من الجانبين بسبب القصف، وفق "رويترز".

ويقول حزب الله إن وقف هجمات عبر الحدود مرهون بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.