ريابكوف يبحث مع مسؤولين إماراتيين موضوع الانضمام إلى أعمال "بريكس"

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أحمد جودة - القاهرة - التقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، خلال زيارة عمل إلى أبوظبي، مع وزير الدولة أحمد الصايغ ونائب وزير الخارجية الإماراتي سعيد الهاجري.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن ريابكوف بحث خلال ذلك المسائل المتعلقة بانضمام دولة الإمارات إلى العمل في مجموعة بريكس في سياق التوسع المرتقب للمجموعة في 1 يناير 2024.

وجاء في البيان المنشور على موقع الخارجية الروسية: "خلال مشاورات ثنائية مفصلة مع وزير الدولة أحمد الصايغ ونائب وزير الخارجية سعيد الهاجري، تم بحث قضايا ربط الإمارات بعمل مجموعة بريكس في سياق التوسع المرتقب للمجموعة في الأول من يناير 2024 ".

وأضافت الخارجية الروسية أن الجانب الإماراتي اطلع على خطط الرئاسة الروسية المقبلة، وأشارت إلى أن إحدى المهام ستكون دمج المشاركين الجدد في آليات الشراكة.