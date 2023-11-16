نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر الفلسطيني: الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الأهلي المعمداني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن دبابات الجيش الإسرائيلي حاصرت مستشفى الأهلي المعمداني وتعجز طواقم الإسعاف عن الوصول للمصابين.

وقال الهلال في بيان على منصة "إكس" إن "االدبابات تحاصر المستشفى الأهلي المعمداني وسط اشتباكات عنيفة، وطواقم إسعاف الهلال الأحمر تعجز عن الحركة للوصول للمصابين والجرحى".

وكانت قد أفاد شبكة روسيا اليوم في 17 أكتوبر، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى المعمداني الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم فجر أمس الأربعاء مستشفى الشفاء، معلنا أن "النتائج التي تم التوصل إليها، تثبت بشكل لا لبس فيه أن المستشفى استخدم عسكريا للإرهاب".

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أنه "خلال العملية، واجه الجنود الإسرائيليون العديد من الإرهابيين وقضوا عليهم. وأنه تم العثور في إحدى الغرف على معدات تكنولوجية فريدة ومعدات قتالية ومعدات عسكرية، وفي إدارة أخرى تم العثور على مقر عمليات ومعدات تكنولوجية تابعة لحماس".

وأكد المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب انتهاكات ضد المدنيين في مستشفى الشفاء، وقام بتفتيش المرضى والأطباء والمرافقين وجردهم من ملابسهم