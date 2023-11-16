جالانت: الجيش "احتل" الجزء الغربي من مدينة غزة و"طهّره" وانتقل إلى المرحلة التالية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزيرالدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الخميس، أن الجيش "احتل" الجزء الغربي من مدينة غزة و"طهره" وانتقل إلى المرحلة التالية من العملية.

وقال غالانت: "وصلت اليوم إلى مقر الفرقة التي تعمل قواتها الخاصة أيضا داخل مستشفى الشفاء.. هناك نتائج مهمة والعملية مستمرة ويتم إجراؤها بطريقة دقيقة وانتقائية ولكن حازمة للغاية".

وأضاف: "في اليوم الأخير الذي انتهينا فيه من احتلال وتطهير الجزء الغربي بأكمله من مدينة غزة، بدأت المرحلة التالية.

وصرح غالانت بأن القوات الإسرائيلية تعمل بدقة وإصرار وحسم وبتنسيق عال جدا بين الجو والبحر والبر مصحوبة بمعلومات استخباراتية قوية وشاملة للغاية.

وأفاد غالانت بأنه "كلما عمقنا هذه العملية، وزدنا الضغط على حماس وقضينا على المزيد من المقرات، ودمرنا المزيد من الأنفاق، وقضينا على المزيد من العناصر، وأسقطنا المزيد من رؤساء التنظيمات، زادت فرصة إعادة المختطفين لدينا، لأن هذا العدو لا يفهم سوى القوة والقوة.. ونحن نشرح له جيدا ما هي القوة".