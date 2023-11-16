العالم اليوم - الإنتاج الصناعي الأميركي ينكمش بأكثر من التوقعات في أكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - انكمش الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات، حيث أدت الإضرابات التي شهدتها البلاد وخاصة من قبل نقابة عمال السيارات في شركات صناعة السيارات الأكبر في ولاية ديترويت، إلى انخفاض إنتاج السيارات، مما انعكس على الإنتاج الصناعي الأميركي بشكل عام.

وأظهرت البيانات انكماش الإنتاج الصناعي في أكبر اقتصاد بالعالم بنسبة 0.6 بالمئة على أساس شهري خلال أكتوبر الماضي.

وكانت التوقعات ترجح أن ينكمش الإنتاج الصناعي الأميركي في أكتوبر بنسبة 0.3 بالمئة.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، إن إنتاج الصناعات التحويلية في أميركا قد انكمش بأكثر من المتوقع أيضا وبنسبة 0.7 بالمئة في أكتوبر، مقابل توقعات بأن ينكمش بنسبة 0.3 بالمئة.

وانخفض إنتاج السيارات وقطع الغيار في الولايات المتحدة بنسبة 10 بالمئة خلال أكتوبر، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 0.5 بالمئة في سبتمبر.

وأنهت نقابة عمال السيارات تحركاتها الإضرابية في مصانع شركة "جينيرال موتورز"، و"فورد" والشركة المالكة لعلامة "كرايسلر" الشهيرة.