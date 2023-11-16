العالم اليوم - 4 شاحنات.. تفاصيل قافلة مساعدات الأهلي المصري المتجهة لغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - أعلن النادي الأهلي المصري إرسال قافلة مساعدات إلى معبر رفح البري، لإيصالها إلى سكان قطاع غزة الذين يعيشون ظروفا صعبة خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من 40 يوما.

وتحدث المدير التنفيذي للنادي الأهلي سعد شلبي لموقع "دوت الخليج" عن الخطوة، قائلا:‏‏"توجيه قافلة مساعدات إلى قطاع غزة يأتي تنفيذا لقرار اتخذه مجلس إدارة النادي عقب اندلاع ‏الحرب، في محاولة للتضامن مع أشقائنا في فلسطين".‏

وأضاف شلبي: "قرار المجلس شمل عددا من الإجراءات، على رأسها تخصيص إيراد ‏التذاكر في مباراة الإياب مع فريق سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي لصالح سكان غزة، ‏وبالفعل تم توجيه الدخل بالكامل لإعداد القافلة".

وقرر الأهلي أيضا في 18 أكتوبر الماضي، إيقاف البث على جميع المنصات الرسمية للنادي والموقع وقناته ‏التلفزيونية، بجانب دعوة الأعضاء في جميع فروعه للتبرع بالدم لصالح المصابين في فلسطين، فضلا عن ارتداء ‏كل الفرق الرياضية شارات سوداء في الملاعب.‏

وطالب النادي الجهات المعنية بالسماح لحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة في لقاء سيمبا التنزاني ‏لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير النادي لدعم الأشقاء بفلسطين، مع تخصيص العائد المالي ‏بالكامل من التذاكر لغزة، وحصل على الموافقة بحضور 30 ألف مشجع.

احتياجات أساسية

ويؤكد شلبي أنه "فور استلام إيراد المباراة تم العمل على قدم وساق طوال الأيام الماضية لتجهيز قافلة ‏المساعدات بكافة الاحتياجات الأساسية، سواء كانت سلع ومنتجات غذائية أو مواد طبية فضلا عن المياه، ‏نظرا لعدم توافرها نتيجة للأوضاع القاسية في غزة".

ويوضح المدير التنفيذي للنادي لموقع "دوت الخليج"، "حرص الجميع على اختيار ‏المستلزمات المختلفة التي تلبي الاحتياجات اليومية لأهالي القطاع، كمساهمة بسيطة لتخفيف المعاناة التي ‏يمر بها الفلسطينيون خلال الفترة الماضية".

ويذكر شلبي: "القافلة مكونة من 4 شاحنات كبيرة، تحركت يوم الخميس في اتجاه معبر رفح، وعقب ‏وصولها ستنتظر لحين الحصول على الموافقات اللازمة من أجل دخولها في التوقيتات المناسبة، ‏ونأمل بلوغها غزة سريعا".‏

وينوه المدير التنفيذي للأهلي إلى أن قافلة مساعدات النادي الأهلي لغزة "تحركت تحت مظلمة مؤسسات التحالف الوطني ‏للعمل الأهلي التنموي في مصر، التي تضم مجموعة من أكبر مؤسسات العمل الأهلي بالبلاد، نظرا لخبرتها الواسعة ‏في المجال ومشاركتها في إرسال العديد من القوافل إلى القطاع".

وقبل تحرك القافلة في الطرق المؤدية إلى معبر رفح البري، حرص عدد من أعضاء النادي الأهلي على ‏التواجد في نقطة انطلاق الشاحنات للتأكيد على دعمهم الكامل لغزة، فضلا عن حضور ‏عضو مجلس الإدارة مهند مجدي، الذي كتب رسالة مؤازرة إلى الأهالي بالقطاع.‏

ويشير شلبي إلى أن "الأهلي لن يتوقف عن مساندة سكان غزة خلال ‏الأزمة الحالية"، وأن "النادي مستمر بالمشاركة في الخدمات المجتمعية التي تمنح الفلسطينيين جزءا ‏بسيطا من حقوقهم الإنسانية".