هيومن رايتس ووتش: إسرائيل لم تقدم أي دليل حتى الآن يبرر فقدان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 07:36 مساءً - أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن إسرائيل لم تقدم أي دليل حتى الآن يبرر فقدان مستشفى الشفاء وضعه المحمي قانونا، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وواصلت قوات الاحتلال قصفها على قطاع غزة في اليوم ٤١ من الحرب واقتحمت دبابات الاحتلال للمرة الثانية مجمع الشفاء بعد ساعات من الانسحاب ومحاصرته بالدبابات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الجرافات الإسرائيلية اقتحمت المجمع من المدخل الجنوبي وقامت بتخريب أجهزة طبية خلال اقتحامها لمجمع الشفاء الطبي.

واعتقلت قوات الاحتلال اثنين من الطواقم الصحية الهندسية وهما فني ميكانيكي المولدات الكهربائية الوحيد وفني محطات الأكسجين الوحيد المتواجدين بالمجمع.

وأضاف أن الاحتلال عمد خلال توغله لمباني مجمع الشفاء إلى إحداث التخريب في أجهزة الاشعة والعديد من الأجهزة الطبية المتواجدة في الطابق السفلي لمبنى الجراحات التخصصي .

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مزاعم جيش الاحتلال بشأن العثور على أسلحة في مجمع الشفاء مسرحية هزلية مثيرة للسخرية.