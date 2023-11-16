روسيا: مصر أصبحت لاعبًا عالميًا.. ودورها يتجاوز التسوية في الشرق الأوسط وإفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 07:36 مساءً - أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بقمة القاهرة للسلام التي عقدت بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كونها الأولى عالميًا بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد لافروف، في حوار له مع قناة روسيا اليوم، أن قمة القاهرة للسلام تكمن أهميتها في إظهار أن المجتمع الدولي لا يريد التزام الصمت بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بل يسعى إلى وقف أي عمل عسكري، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، إلى جانب السماح لحاملي الجنسيات الأخرى بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح.

دور مصر يتجاوز الشرق الأوسط

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن الدور المصري يتجاوز قضية التسوية في الشرق الأوسط، وأن مصر أصبحت لاعبًا عالميًا، موضحًا أن القدرات المصرية تمتد إلى ما بعد الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الروسية في القاهرة، وصول 25 طنًا من المساعدات الإنسانية لمصر وتسليمها للهلال الأحمر المصري، في إطار تقديم المساعدات العاجلة لسكان قطاع غزة.

وقالت السفارة الروسية: وردت الطائرة الخاصة التابعة لوزارة الطوارئ الروسية 25 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى مصر؛ من أجل تسليمها إلى سكان قطاع غزة.

وحسب بيان السفارة، تم بالفعل تسليم الشحنة الإنسانية إلى ممثلي الهلال الأحمر المصري، وبعد ذلك سيتم إرسال المساعدات الروسية إلى قطاع غزة.