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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة "نداء استغاثة" حيث أفادت بأن الجيش الإسرائيلي قد اقتحم ودمر قسم الأشعة، وفجر قسم الحروق والكلى في مستشفى الشفاء. في السياق ذاته، أشارت منظمة "هيومان رايتس وتش" إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يبرر إسقاط الحماية القانونية عن المستشفى.

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المستشفى وشن هجومًا عليه، حيث قام بتدمير الأقسام المختلفة، بما في ذلك قسم الأشعة، وأدى إلى فجر قسم الحروق والكلى.

أشار القدرة إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم حاليًا بإجراء تحقيقات مع الأطباء والمصابين والنازحين في أعقاب اقتحامها للمستشفى وتدمير أقسامه المختلفة.

بالإعلان عن اكتشافه للقطات مصورة ذات صلة بالرهائن على أجهزة حاسوب في مستشفى الشفاء، أعلنت القوات الإسرائيلية أن هذه الأدلة تمثل تورطًا في الأنشطة التي تشكل تهديدًا.

ومع ذلك، أوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الخميس أن الصور التي نشرتها إسرائيل لأسلحة، التي قالت إن جنودها اكتشفوها داخل أكبر مستشفى في قطاع غزة، ليست كافية لتبرير إلغاء وضع المستشفى كموقع محمي بموجب قوانين الحرب.

الصحة الفلسطينية توضح أفعال الكيان الصهيوني تجاة مستشفي الشفاء بقطاغ غزة

وكالة رويترز:

ونقلت وكالة "رويترز" عن لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في المنظمة، قوله: "المستشفيات تتمتع بحماية خاصة وفقًا للقانون الإنساني الدولي، يجب أن يُسمح للأطباء والممرضات وسيارات الإسعاف ولكل العاملين في المستشفيات بأداء مهامهم، ويتعين حماية المرضى وضمان سلامتهم".

وأضاف شاربونو، "تفقد المستشفيات تلك الحماية إذا كان بإمكان إثبات ارتكاب أعمال ضارة من داخل مبانيها، ولم تقدم الحكومة الإسرائيلية أي دليل على وجود مثل هذه الأفعال".



الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف لقطات مصورة للرهائن:

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف لقطات مصورة ذات صلة بالرهائن الذين اختطفتهم حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، وذلك على أجهزة حاسوب في مستشفى الشفاء.

أعلن مسؤول في الجيش في بيان أنه تم العثور على تلك اللقطات في معدات "تخص حماس"، مشيرًا إلى أن قواته تقوم بعملية تفتيش دقيقة في مجمع مستشفى الشفاء، المكون من عدة مبان، مؤكدًا أن الجيش يستكمل عمليات التفتيش على كل طابق، فيما لا يزال مئات المرضى والطاقم الطبي في المجمع.

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وفقًا للمسؤول، أكد الجيش الإسرائيلي أنه يستمر في التحقق من المعلومات في الموقع. منذ بداية الهجوم على قطاع غزة، أكدت إسرائيل عدة مرات أن حركة حماس تستخدم مستشفى الشفاء كمقر لقيادة العمليات العسكرية ولتخزين الأسلحة.