نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن وفاة جندي في الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء الخميس وفاة جندي متأثرا بجروحه بعد هجوم بالأسلحة النارية صباح الخميس في الضفة الغربية.

وفي بيان سابق، قالت الشرطة الإسرائيلية إن أبراهام فطينة (20 عاما) أصيب بجروح خطرة خلال تبادل لإطلاق النار قرب حاجز عسكري بين الضفة الغربية والقدس.

وأفادت الشرطة بأن المهاجمين الفلسطينيين الثلاثة قتلوا بالرصاص.

هذا، وأعلنت "كتائب القسام" في الضفة الغربية مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس صباح اليوم مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي وتدمير عدد من آلياته.

وقالت في بيان "كتائب القسام - الضفة الغربية تعلن مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس المحتلة صباح اليوم والتي أغارت فيها مجموعة قسامية مجاهدة على قوات العدو في الحاجز العسكري الفاصل بين شمال بيت لحم وجنوب القدس المحتلة، وتمكنوا من قتل وجرح عدد من الجنود الصهاينة، انتقاما لدماء الشهداء في غزة العزة".