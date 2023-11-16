عاجل - الأردن لـ إسرائيل: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه (فلسطين اليوم)

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أحمد جودة - القاهرة - الأردن لـ إسرائيل: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه (فلسطين اليوم)

الأردن لـ إسرائيل: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه (فلسطين اليوم).. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عدم توقيع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل، بشأن حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة.

"عمرها 1400 عام".. الاحتلال يقصف مئذنة المسجد العمري الكبير التاريخي وسط غزة (فلسطين اليوم)

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، مئذنة المسجد العمري الكبير التاريخي وسط مدينة غزة عمره أكثر من 1400 عام.

المستشفى الإندونيسي تنزف.. الجرحى على الأرض لعدم توفر أسرة كافية في غزة (فلسطين اليوم)

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، تواجد حالات إنسانية صعبة داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجرحى يفترشون الأرض لعدم توفر أسرة كافية داخل مستشفى الإندونيسي.

"مجاعة واسعة النطاق".. برنامج الغذاء العالمي يكشف عن آخر التطورات في قطاع غزة (فلسطين اليوم)

كما حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، من أن قطاع غزة يواجه "مجاعة واسعة النطاق"، مضيفا أن جميع السكان تقريبا في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية.

وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين، في بيان، إن "إمدادات الغذاء والمياه معدومة فعليا في غزة ولا يصل سوى جزء صغير مما هو مطلوب عبر الحدود".

وأضافت: "في ظل اقتراب فصل الشتاء بسرعة والملاجئ غير الآمنة والمكتظة ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمالا فوريا بحدوث مجاعة".

ويوم الثلاثاء، حذر برنامج الغذاء العالمي من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع، في وقت لم يبق بالمتاجر سوى ما يكفي لـ4 أو 5 أيام من مخزون الغذاء.

وقالت المتحدثة باسم البرنامج في الشرق الأوسط عبير عطيفة للصحفيين: "داخل المتاجر، تكفي المخزونات (الغذائية) لأقل من بضعة أيام، ربما 4 أو 5 أيام"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وتنتظر شاحنات من المساعدات أمام معبر رفح من الجانب المصري، العبور إلى الجانب الفلسطيني لإيصال المساعدات.

وتعبر عشرات الشاحنات يوميا إلى غزة، لكنها لا تمثل سوى جزء صغير من احتياجات سكان القطاع.

غارت إسرائيلية عنيفة على أطراف الناقورة وعيتا الشعب جنوب لبنان (فلسطين اليوم)

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، إثر غارت على أطراف الناقورة وعيتا الشعب جنوب لبنان.

طواقم الإسعاف تعجز عن الحركة للوصول للمصابين والجرحى بمحيط مستشفى المعمداني (فلسطين اليوم)

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عجز طواقم الإسعاف عن الحركة للوصول للمصابين والجرحى، مؤكدًا محاصرة الدبابات تحاصر المستشفى الأهلي المعمداني واشتباكات عنيفة.

مدير مجمع الشفاء في غزة: وفاة 3 أطفال خدج في المستشفى (فلسطين اليوم)

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، وفاة 3 أطفال خدج في المستشفى.

طيران الاحتلال يجدد غاراته على عدة بلدات جنوب لبنان (فلسطين اليوم)

وجدد الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، غاراته على عدة بلدات جنوب لبنان.

التفاصيل الكاملة حول انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة بشكل كامل (فلسطين اليوم)

وأعلنت شركتا الاتصالات الرئيسيتان في غزة "بالتل" و"جوال"، الخميس، انقطاع كامل في خدمات الاتصالات في القطاع.

وقالت الشركتان في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في قطاع غزة، وذلك بعد منع إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية".

وأضاف البيان: "توقفت كافة المولدات العاملة في الأقسام الرئيسية في قطاع غزة الحبيب، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات)".

وكانت الشركتان قد حذرتا، الأربعاء، من "توقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة" في القطاع.

ويعيش قطاع غزة في ظل شح غير مسبوق للوقود، إذ ترفض إسرائيل دخوله ضمن شحنات المساعدات التي تدخل من مصر عبر معبر رفح.

وأدى النقص الجاد في الوقود إلى توقف معظم المنشآت الحيوية في قطاع غزة، وأهمها المستشفيات.

الأونروا تكشف عن تفاصيل شروط الاحتلال بشأن كيفية استخدام الوقود في غزة (فلسطين اليوم)

وكشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، الخميس، عن شروط الاحتلال الإسرائيلي، بشأن كيفية استخدام كمية الوقود، القليلة أصلا، التي دخلت القطاع، الأربعاء، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

وجاءت تصريحات لازاريني خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، بشأن عمل "الأونروا" في قطاع غزة، الذي دخلت الحرب الإسرائيلية عليه يومها الـ41.

وقال لازاريني: "حذرنا مرارا من أثر شح الوقود على عملياتنا، ونجحنا أخيرا في استخدام ما كان متبقيا من وقود في غزة وكنا دائما ننسق مع السلطات الإسرائيلية، لكن حاليا نفد منا الوقود".

كمية الوقود قليلة جدا

وأضاف: أن "الأربعاء تلقينا كمية قليلة جدا من الوقود، بما يعادل نحو نصف شاحنة، وفوق ذلك، كانت هناك شروط إسرائيلية مثل أن يُستخدم الوقود حصريا في تشغيل الشاحنات التي تنقل البضائع من معبر رفح".

وأردف: "هذا يعني أن الوقود لا يمكن أن يستخدم لأي غرض آخر، فهو ليس متاحا مثل تحلية المياه أو عمليات ضخ الصرف الصحي أو تشغيل المخابز".

ودخلت أول شاحنة وقود إلى غزة الأربعاء عبر معبر رفح، هي الأولى منذ بداية الحرب.

واحتوت الشاحنة على 25 ألف لتر من السولار فقط، بينما تقول وزارة الصحة الفلسطينية إن المستشفيات وحدها بحاجة إلى أكثر من 100 ألف لتر من الوقود يوميا لتسيير عملياتها وأجهزتها.

وذكرت وكالة "رويترز" أن شاحنتين أخريين تنتظران العبور بعد الشاحنة الأولى، لكنهما لم يدخلا القطاع حتى الآن.

وقال فيليب لازاريني إنه بنفاد الوقود "فإن الوكالة لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتنا تجاه اللاجئين الفلسطينيين من الآن فصاعدا".

واتهم مفوض "الأونروا" جهات لم يذكرها صراحة بأنها بمحاولة عرقلة عملها.

وصرح: "هناك محاولات لعرقلة جهودنا لتأدية التزاماتنا تجاه الشعب الفلسطيني".