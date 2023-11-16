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أحمد جودة - القاهرة - أطلق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تحذيرًا، يوم الخميس، بشأن قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المنطقة تواجه "مجاعة واسعة النطاق". وأضاف البرنامج أن تقريبًا جميع السكان في القطاع بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية.

في تصريح، أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، سيندي ماكين، أن "إمدادات الغذاء والمياه تكاد تكون غير موجودة عمليًا في غزة، حيث يصل إلى القطاع جزء ضئيل فقط مما هو مطلوب عبر الحدود".

في تصريح، أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، سيندي ماكين، أن "إمدادات الغذاء والمياه تكاد تكون غير موجودة عمليًا في غزة، حيث يصل إلى القطاع جزء ضئيل فقط مما هو مطلوب عبر الحدود".

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وأشارت إلى أنه مع اقتراب فصل الشتاء بسرعة، وتزايد غير آمان الملاجئ والاكتظاظ فيها، بالإضافة إلى نقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمالًا فوريًا لحدوث مجاعة في ظل الظروف الراهنة.

"إمدادات الغذاء والمياه تكاد تكون غير موجودة عمليًا في غزة "مجاعة غزة"

برنامج الغذاء العالمي يشير إلى أن الوضع في قطاع غزة يتدهور

في تحذير أصدره يوم الثلاثاء، أشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع، حيث لم يتبق في المتاجر سوى ما يكفي لـ 4 أو 5 أيام من مخزون الغذاء.

أوضحت المتحدثة باسم البرنامج في الشرق الأوسط، عبير عطيفة، للصحفيين، قائلة: "داخل المتاجر، يكفي المخزون لأقل من بضعة أيام، ربما 4 أو 5 أيام"، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

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المساعدات المصرية تعتبر جزء صغير من احتياجات القطاع

تتوقف شاحنات المساعدات في انتظار العبور عبر معبر رفح من الجانب المصري، حيث يتم انتظار فتح المعبر لتوصيل المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.

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تمر عشرات الشاحنات يوميًا إلى غزة، ومع ذلك، تمثل هذه الشحنات جزءًا صغيرًا من احتياجات سكان القطاع.