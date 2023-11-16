نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الاحتلال يعلن انتشاله لجثة رهينة من مبنى قرب مستشفى الشفاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس أن جنوده قد انتشلوا جثة يهوديت فايس، وهي إحدى الرهائن البالغ عددهم نحو 240 شخصًا الذين احتجزهم مقاتلون من حركة حماس خلال هجومهم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس أنه تم العثور على جثة الرهينة يهوديت فايس في مبنى قرب مستشفى الشفاء في غزة، الذي حاصرته واقتحمته القوات الإسرائيلية.

وأشار الجيش إلى أنه تم التعرف على جثة المرأة (يهوديت فايس) من قبل الطب الشرعي، وتم إبلاغ أسرتها.

تم إطلاق سراح أربع نساء رهائن من قبل حركة حماس في مرحلتين متتاليتين، في حين أكدت القوات الإسرائيلية أنها أفرجت عن جندية كانت تحتجزها الحركة.

تسببت الهجمات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة تتسبب في وفاة العديد منالرهائن

في العديد من الحالات، أكدت حماس أن الهجمات الجوية الإسرائيلية التي استمرت لعدة أسابيع على قطاع غزة أسفرت عن وفاة عدد من الرهائن.

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تسببت الهجمات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في وفاة أكثر من 11 ألف شخص وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الحكومة التي يديرها حركة حماس في القطاع المحاصر.

عاجل-أعلنت إسرائيل عن انتشال جثة رهينة من مبنى قرب مستشفى الشفاء

الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية يتبادلا الإتهامات

في 17 أكتوبر، تبادل الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية الاتهامات بشأن الهجوم الذي استهدف ساحة المستشفى الأهلي العربي، مما أدى إلى فقدان عدة أرواح. في هذا اليوم، أثيرت اتهامات بين الطرفين بخصوص المسؤولية عن هذا الهجوم، وتسبب الحادث في انتقاد دولي وشهدت العديد من المناطق احتجاجات.

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بالإضافة إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة في غزة في نفس اليوم بأن القوات الإسرائيلية قصفت عدة أقسام داخل مستشفى الشفاء، الذي يعد أكبر مستشفى في قطاع غزة.

حصار المستشفي المعمداني

الجيش الإسرائيلي يعلن أنه يقوم بتفتيش جميع الطوابق بالمستشفى المعمداني

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بتفتيش جميع الطوابق، بناية بعد بناية، في مجمع الشفاء الطبي. تقوم المستشفيات في قطاع فلسطين بتلقي آلاف النازحين الذين يعتقدون أنهم سيكونون في أمان من الهجمات الإسرائيلية المستمرة، حيث تتمتع المؤسسات الصحية بحماية وفقًا لأحكام القانون الإنساني الدولي.