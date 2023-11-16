نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير دولة فلسطين يزور جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم في مستشفيات الشيخ زويد والعريش وبئر العبد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، اليوم الخميس، على رأس وفد من مستشاري وكوادر سفارة دولة فلسطين؛ بزيارة جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذين قدموا إلى جمهورية مصر العربية لتلقي علاجهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة اثر انقطاع الوقود والدواء وكافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة وتدمير المستشفيات في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي تشنها القوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر.

واستهل السفير دياب اللوح الزيارة بلقاء محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، شكر خلاله المحافظة لدورها الكبير في مساعدة الجرحى الفلسطينيين والمواطنين العالقين في مدينة العريش، أعقبه مؤتمر صحفي استعرضا خلاله الجهود الثنائية للتيسير على شعبنا الفلسطيني في مصابه الحالي.

وحرص السفير دياب اللوح والوفد المرافق على القيام بجولة على مستشفيات الشيخ زويد والعريش وبئر العبد، للاطمئنان على حالات الجرحى بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم الذين تم تحويلهم لتلقي العلاج في مشافي مصر.

ونقل السفير دياب اللوح تحيات السيد الرئيس محمود عباس لأبناء شعبنا البطل الصامدين في وجه الاحتلال الغاشم، مؤكدا حرص السفارة على خدمة أبنائها الجرحى وذويهم، والعمل على تذليل العقبات أمامهم حتى تمام شفائهم وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وأعرب السفير دياب اللوح عن خالص شكر القيادة الفلسطينية لمصر قيادة وشعبًا، لفتح المستشفيات المصرية أبوابها ليتلقى الجرحى والمرضى علاجهم في مصر، مثمنا وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على انقاذ حياة الجرحى، وتذليل العقبات في رحلتهم العلاجية حتى يتعافوا ويعودوا للوطن سالمين.

كما زار السفير دياب اللوح معبر رفح البري، والتقى بالمسؤولين من الأشقاء المصريين، واطلع على سير عمل اللجنة المكلفة من قبل السفارة لمتابعة شؤون دخول الجرحى والمرضى والمصابين، حيث تولت اللجنة اتمام كافة إجراءات دخول الجرحى عبر التنسيق المباشر مع كافة الجهات المعنية المختصة من قطاع غزة إلى مصر، ومن ثم تولت الحاقهم بالمشافي المصرية وذلك برعاية شاملة من وزارة الصحة والقيادة المصرية، وأفرزت السفارة مندوبًا دائم التواجد في كل مستشفى يتواجد بها الجرحى والمصابون خلال تلقيهم العلاج في المشافي المصرية لمتابعة أوضاع أبناء شعبنا والترتيبات اللوجستية ذات الصلة المتعلقة بهم حتى عودتهم الوطن مشافين معافين بسلامة الله.

كما التقى السفير دياب اللوح بالمواطنين الفلسطينيين العالقين في مدينة العريش والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة، واستمع إلى شواغلهم، مؤكدًا بذل السفارة لكافة الجهود إلى أن يعودوا سالمين إلى أرض الوطن، كما أوعز إلى لجنة العمل ببذل أقصى الجهود للتيسير على المواطنين الفلسطينيين من جرحى ومرضى وعالقين، إلى أن تنتهي الحرب الهمجية الشرسة على شعبنا الفلسطيني.