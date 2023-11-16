العالم اليوم - مسؤولة بالفيدرالي: "الهبوط الناعم" ممكن لكن ليس مضمونا

انتم الان تتابعون خبر مسؤولة بالفيدرالي: "الهبوط الناعم" ممكن لكن ليس مضمونا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 10:26 مساءً - قالت أحدى كبار صناع السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي إن المركزي الأميركي قد يكون في طريقه لخفض التضخم مع تجنب الركود الاقتصادي.

وكان الفيدرالي قد صوت مؤخرًا لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا، مما زاد الآمال بين المستثمرين في أن المركزي الأميركي قادر على تحقيق ما يسمى بـ "الهبوط الناعم" مع تجنب المزيد من رفع أسعار الفائدة.

ولكن على الرغم من التقدم الكبير الذي تحقق في كبح التضخم منذ الصيف الماضي، غير أنه لا يزال عالقاً فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل عند 2 بالمئة، مما تسبب في خلاف بين صناع السياسات حول أفضل طريق للمضي قدماً.

وقالت ليزا كوك، أحدى حكام الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر بكاليفورنيا الخميس، وفقًا لتصريحات معدة مسبقًا: "أعتقد أن الهبوط الناعم ممكن، مع استمرار انخفاض التضخم وسوق العمل القوي، لكن هذا ليس مضمونًا".

وأضافت: "في وضع السياسة النقدية، نحتاج إلى البحث عن موقف سياسي مقيد بما فيه الكفاية، لإعادة التضخم إلى مستويات 2 بالمئة".

وأوضحت قائلة "أرى أن المخاطر ذات حدين.. تتطلب منا الموازنة بين مخاطر عدم تشديد السياسة بما فيه الكفاية مقابل مخاطر تشديد السياسة أكثر من اللازم".

وقالت كوك إن الاقتصاد لا يزال ينمو والمستهلكون ما زالوا ينفقون، وهناك خطر من أن مثل هذا الزخم المستمر في الطلب يمكن أن يبقي الاقتصاد وسوق العمل متماسكين ويبطئ وتيرة تراجع التضخم.

وتتفق سياسة كوك مع بعض زملائها، ولكنها تتعارض مع آراء آخرين، مثل زميلتها محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان.

وقالت بومان في مؤتمر في أوهايو في وقت سابق من هذا الشهر: "ما زلت أتوقع أننا سنحتاج إلى زيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لخفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2 بالمئة في الوقت المناسب".

وتتوقع الأسواق حاليًا احتمالًا يزيد عن 99 بالمئة بأن يصوت بنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة مرة أخرى في قراره التالي بشأن الفائدة في ديسمبر، وفقًا لبيانات فيد واتش من مجموعة CME.