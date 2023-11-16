العالم اليوم - صلاح يقود الفراعنة إلى "مهرجان أهداف" في شباك جيبوتي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 10:26 مساءً - سجل نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح رباعية وقاد منتخب مصر إلى اكتساح ضيفه منتخب جيبوتي 6-0، الخميس، ضمن منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وسجل محمد صلاح قائد المنتخب "سوبر هاتريك" (18 و22 من ركلة جزاء و48 و69)، فيما أضاف مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي الهدف الخامس (74)، قبل أن يختتم البديل محمود حسن "تريزيغيه" مهرجان أهداف الفراعنة (89).

وبهذه الرباعية، رفع صلاح رصيد أهدافه الدولية إلى 53 هدفا، وهو الهاتريك الأول له منذ 10 سنوات وتحديدا منذ ثلاثيته في مرمى زيمبابوي في 9 يونيو 2013 ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال البرازيل 2014.

وبهذا الفوز، سجل "الفراعنة" 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى مؤقتا في انتظار مواجهة الجمعة بين بوركينا فاسو وغينيا بيساو، بينما تذيلت جيبوتي الترتيب.

وحل منتخبا أثيوبيا وسيراليون في المركزين الثاني والثالث بنقطة وحيدة بعد تعادلهما سلبا، الأربعاء.

وافتتح المنتخب المصري التسجيل في الدقيقة 18، عندما حول محمد عرضية وصلت إلى صلاح داخل منطقة الجزاء، فسددها بيمناه داخل الشباك، قبل أن يضيف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تعرض عمر كمال عبد الواحد للعرقلة (22).

وفي الشوط الثاني، ومن هجمة منظمة لـ"الفراعنة"، أحرز صلاح الهدف الثالث (48)، قبل أن يضيف الرابع له ولمنتخب بلاده (69).

وواصل لاعبو مصر سيطرتهم على مجريات المباراة، وفي الدقيقة 75، سدد "تريزيغيه" كرة ارتدت من يد الحارس، فتابعها مصطفى محمد داخل الشباك، قبل أن يختتم "تريزيغيه" نفسه كرنفال الأهداف للمنتخب المصري (89).